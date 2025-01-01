Криптовалютчики Пермского края заплатили в бюджет более 5,2 млрд рублей налогов Майнингом в регионе занимается 151 организация и ИП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации, предоставленной региональной налоговой службой изданию Properm.ru, в течение 2024 года криптовалютные операции в Пермском крае принесли в консолидированный бюджет страны более 5,2 млрд руб. в виде налоговых отчислений. В частности, инвестиции в майнинг со стороны региональных предприятий обеспечили бюджету поступления в размере 401,8 млн руб.

На начало августа в Пермском крае зарегистрировано 214 юридических лиц и 352 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих налоговые выплаты с операций, включая криптовалютные. Из них 151 организация и ИП (89 юрлиц и 62 ИП) занимаются непосредственно майнингом. Операции с криптовалютой ведут в общей сложности 415 компаний и частных предпринимателей (125 юрлиц и 290 ИП).

Согласно данным УФНС по Пермскому краю, в результате налоговой кампании 2024 года были назначены проверки в отношении нескольких предпринимателей и физических лиц, не полностью уплативших налоги с криптовалютных операций. Проверки затронули одно юридическое лицо, трёх индивидуальных предпринимателей и двух физических лиц, вовлеченных в майнинг или инвестиции в криптовалюту. Общая сумма доначисленных средств в бюджет по результатам этих проверок составила 344,8 млн руб., из которых на текущий момент уже поступило 134,9 млн руб.

