В Пермский политех на платное обучение зачислили более 2,1 тысячи человек Всего в вуз поступило более 5 тысяч человек

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Пресс-служба ПНИПУ сообщила о количестве студентов, которые в этом году зачислены на контрактное обучение. Их оказалось 2144 человека. Всего в этом году в вуз зачислено 5300 первокурсников.

В этом году на платное обучение по программам бакалавриата (очная, очно-заочная, заочная формы) зачислены 1968 человек. Наиболее популярные направления: «Экономика», «Строительство», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Электроэнергетика и электротехника», «Нефтегазовое дело».

В магистратуру на платную основу зачислены 176 человек. Лидирующие направления: «Химическая технология», «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника» и «Экономика».

В вузе отметили, что в ПНИПУ поступили абитуриенты из более 60 регионов России, включая Удмуртию, Башкортостан, Свердловскую и Кировскую области. 352 иностранных гражданина из Туркменистана, Китая, Того, Судана и Перу зачислены на программы бакалавриата и специалитета. В магистратуре будут обучаться 22 человека из Китая, Египта, Ирака, Индии и Камеруна.

Приёмная кампания, стартовавшая в Политехе 20 июня, приняла свыше 62 тыс. заявлений, в том числе 13 967 на платное обучение.

