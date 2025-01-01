По роману пермского писателя снимут сериал про постапокалиптический Магнитогорск Главную роль сыграет Алексей Серебряков Поделиться Твитнуть

фото онлайн-кинотеатра Okko

По мотивам нового романа Алексея Иванова «Вегетация» в России будет снят восьмисерийный фильм. Об этом сообщила Юлия Зайцева, продюсер Иванова, на своей странице в VK. Производством сериала занимаются Okko, стриминговый сервис, и продюсерская компания «Среда». Ключевые роли получили Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер.

Роман «Вегетация» Алексея Иванова поступил в продажу в ноябре 2024 года. Сюжет разворачивается в постапокалиптическом Магнитогорске.

Алексей Иванов считает, что будущий сериал будет «фантастическим». Его впечатляет скорость, с которой реализуется проект, и состав команды.

Над сериалом «Вегетация» трудятся режиссер Максим Свешников и оператор Илья Авербах, уже сотрудничавшие в проектах, таких как «Плейлист волонтера», «Контейнер», «257 причин, чтобы жить» и «Прометей». Сценарий и общее руководство проектом осуществляет Илья Тилькин, известный по работам «Тихий Дон», «Годунов» и «Сердце Пармы». Продюсерскую команду возглавляют Иван Самохвалов, Александр Цекало (компания «Среда»), Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев и Эльвира Дмитриевская (Okko).

