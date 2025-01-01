Два моста и путепровод в Верещагинском округе в Прикамье отремонтируют по нацпроекту Готовность сооружений — от 88 до 94% Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в Верещагинском округе идут работы по капитальному ремонту двух мостов и путепровода.

Мостовые сооружения через реку Кожухарку, обеспечивающие транспортную доступность для более 3,8 тыс. человек, находятся в посёлке Зюкайка — на улицах Первомайской и Набережной.

После обследования моста по ул. Первомайской длиной 14 м эксперты признали его состояние предаварийным. При этом объект находится в центре посёлка, рядом с ним располагаются учреждения образования и спортплощадка. Было принято решение заменить мост на прямоугольную бетонную водопропускную трубу. В минтрансе Пермского края сообщили, что готовность сооружения составляет 88%, подрядная организация ведёт ремонт четырёх съездов на местные улицы, также необходимо укрепить откосы моста, устроить водоотвод и освещение.

Министерство транспорта Пермского края

Мост по ул. Набережной длиной 22 м был признан не подлежащим восстановлению. Его демонтировали и обустроили новый — трёхпролётный, железобетонный, на свайных опорах. Готовность объекта составляет 93%: выполнено укрепление русла Кожухарки, уложен асфальт на мосту, подходах и тротуарах.

«Рабочим осталось обустроить водоотводные лотки, укрепить откосы моста монолитным бетоном. Также в планах — обустроить освещение, установить пешеходное ограждение на мосту, барьерное ограждение — на подходах к нему, установить новые дорожные знаки и нанести разметку. В проект ремонта входит и обустройство двух съездов», — рассказали в министерстве транспорта Прикамья.

Путепровод через железнодорожные пути длинной 115,4 м находится на ул. Депутатской в центре Верещагино, и автодорога, проходящая через него, является основным путём проезда из одной части города в другую. Ежедневно по нему до ремонта проезжало 2,5 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта Пермского края

В рамках ремонтных работ подрядная организация демонтировала крайние пролёты, обновила первую и последнюю опоры, смонтировала и забетонировала балки прилётного строения, обустроила деформационные швы, полностью заменила мостовое полотно, проложила новый тротуар с перильным ограждением, установила барьерное ограждение. Готовность объекта составляет 94%.

Работы на всех объектах планируется завершить в текущем дорожном сезоне.

