Фильм из Перми вышел в финал международного кинофестиваля Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Короткометражный фильм «Судьба человека», созданный сотрудниками цеха погрузки продукции филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» при участии пермского режиссёра Алексея Белоногова, вышел в финал VIII Международного фестиваля искусства, кино и музыки «Кинопозитив».

Восьмиминутный видеоролик был снят в рамках творческого конкурса корпоративного фестиваля «Уральские зори-2025», проводимого филиалом «ПМУ». Фильм в юмористической форме рассказывает фантастическую историю рыбака, выловившего из водоёма фляжку с джинном, исполняющим желания. Первым желанием мужчины стало трудоустройство на лучшем предприятии Пермского края.

Егор Болотов, начальник отделения по фасовке и отгрузке карбамида филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», исполнитель главной роли:

— Это был удивительный опыт! Если к выступлениям на сцене в рамках корпоративного фестиваля мы уже привыкли, то в кино мы снимались впервые. Команда цеха погрузки продукции постаралась рассказать историю, которая была бы понятна и интересна не только коллегам. Рад, что конкурсная комиссия так высоко оценила результат нашей работы.

В финальный этап конкурса в номинации «Художественный фильм» вышли работы авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минска и других городов России и ближнего зарубежья. Победителей объявят 5 сентября во время праздничного концерта в Большом зале Пермской краевой филармонии. 6 сентября лучшие работы фестиваля можно будет увидеть на большом экране в кинотеатре «Кристалл».

Реклама. Филиал "ПМУ" АО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8gEwqmctwxaCzUqw4BdqCeSxBLwybo1eHVuFkdRkSgGxaWMCSp

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.