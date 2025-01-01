С 1 сентября общественный транспорт Перми начнёт ходить чаще В связи с этим время многих привычных отправлений изменится Поделиться Твитнуть

С начала учебного года в Перми увеличится количество транспорта на городских маршрутах, об этом сообщили в горадминистрации.

Поясняется, что с наступлением осени и началом занятий в школах и вузах традиционно фиксируется увеличение пассажиропотока, поэтому для удобства горожан и повышения качества транспортного сервиса на некоторых маршрутах происходит корректировка графиков движения и добавляются рейсы.

Наиболее ощутимые изменения планируются на автобусных маршрутах №1, 6, 32, 53 и 67. Пассажирам рекомендуется обращать внимание на новое расписание, так как время некоторых привычных отправлений рейсов изменится.

В дептрансе напомнили, что получить самую актуальную информацию о расписании, схемах движения и текущем местоположении транспорта возможно на веб-портале МКУ «Гортранс» и в его мобильной версии.

