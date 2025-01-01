Приставы опечатали пермскую столовую «У Клёна» за нарушение санитарных норм Работа точки общепита приостановлена на 30 суток Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы временно закрыли столовую «У Клёна» из-за серьезных нарушений санитарных норм, представляющих опасность для посетителей, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Как установили проверяющие, в заведении, расположенном по ул. Хлебозаводской, 22, корп. 4/1, не соблюдались правила технологической последовательности приготовления пищи. В частности, первичная обработка сырья и приготовление блюд осуществлялись в одном и том же небольшом помещении площадью всего 15 кв. м. Кроме того, отсутствовали необходимые бактерицидные лампы, не использовались дезинфицирующие средства при уборке, и не вёлся журнал гигиены персонала. Были выявлены факты хранения продуктов без маркировки, отсутствовали технологические карты приготовления блюд, не осуществлялся контроль температуры хранения продуктов.

Суд признал владелицу столовой виновной в нарушении ст. 6.6 КоАП РФ и постановил приостановить деятельность «У Клёна» на 30 суток.

Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Незамедлительно после начала исполнительного производства приставы выехали на место и опечатали входные двери столовой.

