Пермячка смогла вернуть деньги за бракованный диван в двойном размере Поделиться Твитнуть

В Пермском крае Роспотребнадзор добился возврата средств за товар, не соответствующий стандартам качества: суд вынес решение в пользу потребителя на сумму 118 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

В региональное управление Роспотребнадзора по Пермскому краю поступило обращение от гражданки, заявившей о нарушении её потребительских прав.

Заявительница рассказала, что заключила договор купли-продажи с ООО «Платформа инмайрум» дистанционным способом. Компания организовала доставку дивана-кровати покупателю, воспользовавшись услугами «Яндекс.Доставки». Из-за отсутствия акта приема-передачи товара у курьеров, при самостоятельной распаковке дивана потребитель обнаружил повреждённое дно, а также недостатки обивки: неровности, складки и дефекты швов.

Покупательница направила в ООО «Платформа инмайрум» требование о возврате денежных средств, уплаченных за некачественный товар, однако её запрос был проигнорирован.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю инициировало судебный процесс, подав исковое заявление мировому судье Дзержинского района Перми.

Суд удовлетворил требования истца на общую сумму 118 тыс. руб., включая стоимость товара (41 192 руб.), компенсацию морального вреда (3 тыс. руб.), неустойку (14 808 руб.) и штраф в пользу потребителя (59 тыс. руб.) за отказ продавца удовлетворить законные требования в досудебном порядке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.