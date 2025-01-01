Более 40% родителей в Прикамье хотели бы устроить ребёнка в частную школу Практически половина испытывает волнение за будущих первоклассников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно исследованию, проведённому МТС AdTech, почти половина (43%) родителей Пермского края отдали бы своих детей в частную школу. Наиболее значимыми критериями при выборе учебного заведения стали его расположение относительно дома, а также удобство и безопасность маршрута до школы. Рейтинг школы оказался наименее важным фактором.

Более половины опрошенных родителей (53%) ищут необходимую информацию о частных школах, посещая их веб-сайты и опираясь на рекомендации знакомых. Треть участников опроса (35%) изучают специализированные сайты с отзывами и Telegram-каналы, посвященные образовательной тематике (29%). Поиск информации на образовательных мероприятиях практикуют 12% родителей, а мнение блогеров, рассказывающих о детях, учитывают лишь 6% респондентов.

В процессе подготовки детей к школе около половины родителей из Пермского края (48%) испытывают дефицит времени, а 40% указывают на финансовые затруднения. Организационные вопросы, такие как оформление документов или очереди в учебные заведения, создают трудности для каждого третьего родителя. Подавляющее большинство (82%) используют учебные пособия, а более половины (52%) читают с детьми литературу, рекомендованную для школы. Вспомогательные образовательные приложения помогают 42% родителей, развивающие игры — 38%, а бесплатные онлайн-ресурсы — 36%.

Каждый третий родитель сталкивается с проблемой отсутствия у ребёнка интереса к учебе, однако лишь каждый десятый ученик обращается к школьному психологу. Среди других сложностей отмечается беспокойство за детей. Практически половина (48%) родителей испытывает волнение за будущих первоклассников, а за успешную сдачу экзаменов и выбор дальнейшей профессии 11-классников переживает четверть опрошенных (25%).

