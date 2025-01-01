Власти Пермского края объявили о создании управления КРТ Оно функционирует при Центре технической инвентаризации Поделиться Твитнуть

В Пермском крае учреждено управление, занимающееся комплексным развитием территории (КРТ). Об этом заявила руководитель краевого Минимущества Лариса Ведерникова в рамках прошедшего форума «Города будущего».

Министр подчеркнула, что её ведомство теперь контролирует все четыре направления комплексного развития, включая жилые и нежилые зоны, незастроенные участки, а также проекты, инициированные правообладателями. По словам Ведерниковой, новое управление было создано на базе подведомственного «Центра технической инвентаризации». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Представители Минимущества пояснили, что управление КРТ функционирует при ЦТИ с текущего года. Согласно информации на сайте ЦТИ, отдел комплексного развития жилых территорий возглавляет Елена Долгих, а отдел подготовки КРТ нежилой застройки находится под руководством Светланы Герасимовой.

Государственное бюджетное учреждение «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» предоставляет широкий спектр услуг в сфере кадастровой оценки, комплексного развития территорий, технической инвентаризации, геодезических и картографических работ, кадастровой деятельности, а также проектно-изыскательских работ. Организация была основана в 2003 году.

