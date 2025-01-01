В Пермском крае собираются построить новый санаторий Комплекс будет располагаться рядом с курортом «Ключи» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предприниматель Алексей Пыхтеев, один из владельцев местной кондитерской фабрики, учредил новую фирму под названием «Современные технологии гостеприимства». Согласно «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована 25 августа и специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Руководство компанией взял на себя непосредственно Алексей Пыхтеев. Он также является владельцем ООО «Бизнес-Контакт», связанного с экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Никитой Белых. В портфель проектов Пыхтеева входят, в частности, производство биоразлагаемых микроигольных патчей для косметологических процедур (ООО «Микроиглы рус»), товары для животных (ООО «Бонифаций») и предприятие по выращиванию ягод (ООО «Жизньягода»).

Алексей Пыхтеев сообщил изданию «Коммерсантъ-Прикамье» о наличии у него земельного участка в Суксуне площадью около 48 га, которым он владеет с начала 2000-х годов. На этой территории ранее планировалось строительство курортного комплекса «Новые Ключи». В рамках новой компании планируется возобновить реализацию этого проекта. Разработана концепция развития территории, проведён анализ топографических особенностей местности, а также ландшафтно-визуальный анализ и другие необходимые работы. Инвестиционные параметры проекта пока находятся в стадии определения и будут разработаны совместно с корпорацией «Туризм.РФ», с которой достигнута предварительная договоренность о разработке бизнес-плана и финансово-экономической модели. Также предполагается подготовка документов для получения проектом статуса приоритетного инвестиционного.

По словам предпринимателя, будущий санаторно-курортный комплекс будет специализироваться на водогрязелечении. На территории, предназначенной для объекта, расположены две законсервированные скважины глубиной более 2 км, содержащие крепкие хлоридные кальциево-натриевые бромные железистые рассолы.

Участок под строительство санатория находится возле Суксунского пруда, за переулком Володарского. Комплекс будет располагаться рядом с одним из старейших и известных санаториев Прикамья и России — «Курорт Ключи».

