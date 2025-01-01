В Перми подвели предварительные итоги благотворительной акции «Цветы жизни» Её поддержали на тысячу школьников больше, чем в год рекорда Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Более 20 тыс. школьников приняли участие в акции «Цветы жизни». Представители благотворительного фонда «Дедморозим», оказывающего помощь тяжелобольным детям, сообщили, что это на тысячу регистраций превосходит прошлогодний результат, ставший рекордным для Пермского края.

Основная цель акции — начать учебный год с урока милосердия, перечисляя средства на поддержку сирот и детей с тяжёлыми заболеваниями, находящихся под опекой фонда «Дедморозим». В мероприятии уже участвуют представители 165 образовательных учреждений из 42 городов и посёлков, включая Севастополь и Советский (ХМАО-Югра). Наибольшее количество участников традиционно приходится на Пермь. Среди лидеров по округам Пермского края — Осинский, Кунгурский и Лысьвенский.

Подробную информацию об акции «Цветы жизни» и форму для регистрации можно найти на сайте flowers.dedmorozim.ru до 31 августа. Участники могут получить памятные сувениры до 1 сентября на цокольном этаже ТЦ Imall Эспланада с 15:00 до 20:00 (открытки для учителей, закладки, календарь, индивидуальный сертификат участника и диплом для класса).

Прием заявок пока продолжается.

