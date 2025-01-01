Алёна Бронникова В Перми машина скорой помощи попала в ДТП Сообщается о пострадавших Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вечером 28 августа в микрорайоне Акулова произошло ДТП с пострадавшими: на ул. Красноборской столкнулись грузовик и машина скорой помощи. Известно, что в результате аварии пострадали два человека. Полиция организовала проверку по данному факту.

«В полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, произошедшего около 17:10 у дома 142 по ул. Красноборской. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем MAN. В результате происшествия пострадали два пассажира ГАЗа», — рассказали «Новому компаньону» в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В Министерстве здравоохранения также сообщили о том, что в результате ДТП пострадали два фельдшера, на момент столкновения с грузовым автомобилем в машине скорой помощи пациентов не было. Фельдшеры находятся в состоянии средней степени тяжести. В данный момент их госпитализируют в больницу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.