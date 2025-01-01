Пермские врачи спасли ребёнка, пережившего клиническую смерть после велопрогулки Мальчик упал с велосипеда и получил тяжёлые травмы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врачи спасли подростка из Чайковского, который пережил клиническую смерть, получив многочисленные травмы при падении с велосипеда. В краевом минздраве рассказали, что мальчик был эвакуирован из Чайковской больницы в Краевую детскую больницу в Перми, в крайне тяжёлом состоянии с очень серьёзной черепно-мозговой травмой.

«Нашей главной задачей стало предотвращение отёка головного мозга и сохранение жизненно важных функций. Несколько суток ребёнок находился в медикаментозном сне, подключённым к аппарату искусственной вентиляции легких», — цитирует ведомство анестезиолога-реаниматолога отделения ОАР № 1 КДКБ Марии Сажиной.

Врачи смогли стабилизировать его состояние и избежать хирургического вмешательства. После устранения угрозы для жизни мальчика в сопровождении реанимационной бригады КДКБ направили на реабилитацию в федеральную больницу. В Москве специалистам удалось полностью восстановить его жизненные функции.

