На подготовку школ Прикамья к 1 сентября власти потратили более 4 млрд рублей В этом году в регионе откроются новые детсады, школы и учреждения СПО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом учебном году детские сады, школы и учреждения СПО пойдут более 543 тыс. детей, а на подготовку образовательных заведений власти выделили более 4 млрд руб. Об этом на выездном заседании регионального правительства сообщили министр образования Прикамья Раиса Кассина.

Он пояснила, что для выполнение требований надзорных органов все учреждения исполнили все санитарно-эпидемиологические, противопожарные, антитеррористические требования. Также выполнены ремонтные работы на 1 431 объектах. Всего ремонтные работы прошли в более 70% школах.

Чиновница отметила, что на сегодняшний день в Пермском крае 846 учреждения образования, которые занимают 2110 здания. Всего в регионе 543 тыс. обучающихся и воспитанников: 129,9 тыс. — это дошколята, 340,3 тыс. — школьники, а 72,8 тыс. — студенты СПО.

В этом году вводятся в эксплуатацию четыре новых здания школы, три детсада и два объекта СПО.

С 1 сентября завершён капитальный ремонт 10 школ и пяти детских садов. До конца года будут завершены работы ещё в девяти школах и двух детсадах.

«В августе мы поставили в школы 40 автобусов по федеральной программе. Всего у нас курсируют 711 автобусов, а на подвозе находятся более 23 тыс. детей», — отметила Кассина.

Кроме того, в 2025 году в Пермском крае откроют 90 обновлённых школьных дворов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.