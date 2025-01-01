Житель Пермского края украл электричества на 2 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во время совместного рейда сотрудников пермского филиала «Россети Урал» и правоохранительных органов в Чернушинском муниципальном округе был обнаружен незаконно подключённый к электросетям замаскированный кабель, питавший часть индивидуального жилого дома. Об этом сообщили в энергокомпании.

На 50-летнего потребителя был составлен акт о безучётном потреблении электроэнергии в объёме около 400 тыс. кВт*ч на сумму более 2 млн руб. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием».

«В ходе расследования было установлено, что 50-летний местный житель решил самостоятельно подключиться к сети, чтобы использовать мощные отопительные приборы для просушки деревянного дома. Гражданин признал свою вину и принял меры к добровольному возмещению причинённого материального ущерба», — рассказали в компании.

Отмечается, что по всем выявленным фактам незаконного потребления электроэнергии, вмешательства в работу приборов учёта и использования «заряженных» счётчиков нарушителей привлекают к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Сумма возмещаемых обязательств в несколько раз превосходит стоимость фактически потреблённой электроэнергии. Кроме того, незаконное вмешательство в работу электросетевой инфраструктуры приводит к снижению качества электроснабжения и представляет угрозу безопасности жителей.

