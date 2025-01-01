Жук-полиграф в Прикамье распространился ещё на 64 тысячи гектаров Введены карантинные фитосанитарные режимы Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

В Пермском крае введены зоны фитосанитарного карантина из-за распространения уссурийского полиграфа, охватывающие площадь, превышающую 64 тыс. га. Речь идёт о лесных массивах в Кудымкарском, Сивинском и Карагайском округах региона. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Уточняется, что меры касаются участков в Верх-Юсьвинском участковом лесничестве, на территории Сивинского участкового лесничества, Карагайского участкового лесничества вблизи д. Антонята, с. Обвинск, д. Канюсята, с. Козьмодемьянск, д. Фролово, с. Рождественск, Сивинского округа, а также Нердвинского участкового лесничества.





Введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на быструю локализацию очагов заражения и предотвращение дальнейшего распространения вредителя. Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления.

