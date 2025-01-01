Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Улицы Перми на один час станут фиолетовыми Архитектурная подсветка центра города окрасится в «фирменный» цвет фестиваля «ПроСвет» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Комсомольский проспект и ул. Ленина в Перми временно изменят цвет архитектурной подсветки. 28 августа в 21:00 на один час муниципальное учреждение «Горсвет» включит специальный световой режим, приуроченный к старту фестиваля света «ПроСвет» (0+): главные улицы города окрасятся в фирменные цвета фестиваля, который начнется в пятницу и продолжится до конца выходных.

Куратор «ПроСвета» Андрей Михайловский высоко оценивает пермскую подсветку, сделанную к 300-летию города. Современные светодиоды потребляют минимум энергии, а значит, полностью соответствует экологической теме фестиваля этого года — «Парки будущего».

Напомним, «ПроСвет» в этом году проходит в четвёртый раз. Световые инсталляции на территории «Завода Шпагина» и в долине Егошихи, а также маппинг на фасаде Пермского театра оперы и балета можно будет увидеть с 29 по 31 августа; инсталляции на заводе – с 12:00 до 23:00; инсталляции на экотропе и маппинг – с 20:00 до 23:00.

Кроме того, в программе фестиваля – вечеринка (18+) внутри инсталляции «Сад света» и специальное тематическое меню в ресторанах и барах города.

