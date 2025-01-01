Депутаты изменили границы города в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Кизеле депутаты приняли решение о пересмотре границ муниципального образования. В результате корректировки за черту города были выведены участки, предназначенные для размещения ТКО. Существующий полигон, расположенный в северо-восточной части, и площадка под планируемый объект на юге теперь находятся за пределами городской территории.

Поправки, внесённые в генеральный план Кизела, одобрены на заседании местной думы, сообщает телеграм-канал «На местах».

Кроме того, обновлённый генплан включил в себя информацию о будущих объектах строительства: о новой котельной, призванной улучшить работу системы теплоснабжения города; о бассейне, начало строительства которого запланировано на 2027-2029 годы; о физкультурно-оздоровительном комплексе, возведение которого намечено на 2029-2030 годы.

