В Перми завершилось расселение двух аварийных домов

Фото: 2Gis

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, все жильцы двух аварийных домов (по ул. Зверохозяйство, 1 и ул. 9 Января, 9) получили либо денежные средства в качестве компенсации, либо другое жильё, в зависимости от их прав собственности.

В расселённом доме на ул. Зверохозяйство находилось 12 квартир, общая площадь которых составляла 405,6 кв. м. В этих квартирах проживало 13 чел. Дом на ул. 9 Января тоже имел 12 жилых помещений, занимавших площадь в 416,1 кв. м, где проживало 50 чел.

В мэрии напомнили, что программа расселения аварийного жилого фонда реализуется в рамках региональных, муниципальных программ, а также нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жители Перми, желающие получить информацию о расселении и порядке получения компенсаций, могут обратиться за консультацией в управление жилищных отношений по адресу ул. Максима Горького, 18. Телефоны для консультаций: 207-50-06, 207-50-19, 207-50-59.

