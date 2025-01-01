Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми стартовал инклюзивный арт-проект по коми-пермяцкой мифологии Результатом творчества инклюзивных групп станет новая настольная игра Поделиться Твитнуть

В пермском детском садике № 120 утром 28 августа прошло необычное творческое занятие. Ребята из старшей группы — пяти- и шестилетки — создавали акварельные эскизы сказочного терема для Солнца и его дочери — Зарани, героини коми-пермяцкого эпоса.

Это было первое занятие в рамках творческого проекта для людей с ОВЗ «Легенды о Пере-Богатыре. История края в рисунках и играх». В старшей группе садика из тридцати воспитанников — восемь ребятишек с особенностями здоровья. На первый взгляд, они ничем не выделяются среди сверстников: инклюзивное воспитание в том и состоит, чтобы обычные и необычные дети делали всё вместе и учились общаться с самого раннего возраста.

Художница Юлия Волкова, преподаватель детской художественной школы им. Евгения Широкова, рассказала малышам о том, кто такие Пера и Зарань, и показала, как можно нарисовать терем Зарани. Красочный образец — большой акварельный рисунок, где изображены Пера и Зарань в небесном городе — она принесла с собой. Ребята рисовали увлечённо — сначала карандашом, потом акварелью, — и в результате получился целый город сказочных теремков.

Темой следующего мастер-класса будет мифологический персонаж — Водяной. Занятия продолжатся в других детских садах, и постепенно сложится большая картина — пейзажи и герои из коми-пермяцких мифов перейдут в рисунки непрофессиональных художников, а затем рисунки станут основой для настольной игры.

Цикл занятий рассчитан не только на детей, но и на учеников средних профессиональных учебных заведений, а также на взрослые творческие коллективы, созданные при Пермском отделении Всероссийского общества инвалидов. Занятия будут продолжаться два с половиной месяца. Они включают в себя встречи с художниками, краеведами, фольклористами; знакомство с мифами и легендами коми-пермяцкого народа; мастер-классы по живописи, графике и цифровому рисунку.

Детские занятия в рамках проекта направлены на развитие мелкой моторики и концентрации внимания. Каждый участник сможет постичь основы композиции и цвета, научиться располагать элементы картины и сочетать цветовые оттенки. Проект поможет обрести уверенность в себе благодаря ясной пошаговой методике и поддержке педагога, а также воспитать в участниках бережное отношение к природе — через образы леса, воды, света.

Результатом проекта станет настольная игра. Её презентация пройдёт в ноябре и будет включать в себя выставку лучших художественных работ, сделанных на мастер-классах, и театральную постановку по её мотивам.

Проект «Легенды о Пере-Богатыре. История края в рисунках и играх» придумало и организует АНО «Созвездие плюс», которое стало победителем конкурса грантов губернатора Пермского края, при поддержке Центра по реализации проектов в сфере культуры.

Это оригинальное начинание, посвящённое 100-летию Коми-Пермяцкого округа, является частью большой работы Министерства культуры Пермского края по вовлечению людей с особенностями здоровья в творческую деятельность. Наиболее известный проект в этой сфере — фестиваль творчества людей с особенностями здоровья «Полёт без границ». В это году он прошёл в восьмой раз и был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Инклюзивные проекты пермского минкульта помогают самореализации людей с особенностями здоровья. Через творчество их участники расширяют кругозор, осваивают полезные навыки креативного мышления и ручной работы, учатся выражать чувства и мысли в визуальных образах; а главное — обретают веру в себя.

