Пермь стала лидером по шаговой доступности объектов инфраструктуры Более 70% жителей могут добраться до них не более чем за 15 минут

Константин Долгановский

Согласно данным сервиса 2ГИС, в среднем 58% жителей городов с населением более 1 млн человек в РФ могут добраться от своего дома до ключевых объектов городской инфраструктуры за 15 минут или меньше. Наибольшее количество граждан, расположенных в четверти часа от важных инфраструктурных узлов, наблюдается в Перми и Самаре (по 71%), а замыкает первую тройку Красноярск (66%).

Москвичи могут похвастаться самым высоким уровнем доступности спортивных центров (95%), в то время как поликлиники находятся ближе всего к жителям Санкт-Петербурга (92%). Воронеж, в свою очередь, демонстрирует наилучшую доступность парков среди всех крупных городов, составившую 83%. В большинстве крупных мегаполисов магазины продуктов и остановки общественного транспорта расположены очень близко к жилым кварталам: в среднем 97% населения миллионников имеют возможность добраться до них за 15 минут и быстрее пешком. На втором месте по доступности расположились заведения общественного питания (92%), за ними следуют детские сады (91%) и школы (89%).

Пермь и Самара выделяются тем, что предлагают наиболее равномерный доступ ко всем элементам городской инфраструктуры. Красноярск уступает им в общем рейтинге главным образом из-за менее равномерного распределения торговых центров по городской территории.

