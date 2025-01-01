Алёна Бронникова Три округа в Прикамье получат поддержку «Фонда кино» на развитие кинозалов Общая сумма составит почти 10 млн рублей Поделиться Твитнуть

«Фонд кино» опубликовал результаты конкурса среди российских организаций, осуществляющих показ фильмов, на поддержание приобретённого ранее оборудования в исправном состоянии. Прошедшие отбор участники получат финансирование на расходные и комплектующие материалы.

В списке из 50 кинозалов разных регионов России оказались организации из трёх округов Прикамья, которыми организованы в целом четыре кинозала. Согласно приказу, общая сумма федеральной поддержки для них составит 9,94 млн руб.

Финансирование получат центр досуга «Нагорный» в Кунгуре — 2 млн 483 тыс. руб., центральная библиотека в Губахе — 2 млн 487 тыс. руб., а также Чернушинская радиовещательная компания. Как пояснили «Новому компаньону» в Минкульте Пермского края, в Чернушке — двухзальный кинотеатр, на каждый из залов будет направлено по 2 млн 487 тыс. руб.

Средства выделяются на безвозвратной основе в размере до 3 млн руб. на один кинозал. За счёт них могут быть закуплены мультимедийное, звуковое и кассовое оборудование, киноэкраны, кресла, услуги по их монтажу и доставке.

В ведомстве отмечают, что для получения поддержки окончание переоборудования и начало мультимедиа кинопоказа должны быть организованы не позднее 25 декабря 2025 года, регистрация и передача сведений в ЕАИС, на портале «Кинотека» и показ фильмов с портала — с момента начала кинопоказа. Национальные фильмы в течение пяти лет должны составлять не менее 50% от всех киносеансов, также кинотеатры должны регулярно обеспечивать кинопоказ в объёме не менее 50 дней в календарное полугодие.

