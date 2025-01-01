Пермский пенсионер передал мошенникам 3 млн рублей для проверки их подлинности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аферисты убеждают население сообщать о своих накоплениях, предупредили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Так, в квартиру 75-летнего жителя Перми позвонил «представитель оператора связи». Он сообщил, что телефонный номер и линия связи пенсионера будут обновлены, и запросил паспортные данные и номер мобильного телефона. Как только мужчина предоставил необходимую информацию, звонивший бросил трубку.

Затем с пермяком связалась по мобильному телефону девушка, которая представилась специалистом. Она сообщила о необходимости подтвердить подлинность и задекларировать все имеющиеся дома денежные средства. Следуя инструкциям звонившей, пенсионер собрал все свои сбережения (более 3 млн руб.), упаковал их и отдал курьеру возле своего дома.

Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ведётся следствие.

