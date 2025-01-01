Названы управляющие организации Прикамья с самыми большими долгами за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» составили список управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске, которые накопили самую высокую задолженность за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс» на август 2025 года. Этим организациям направлены судебные иски о взыскании долгов.

«Лидером» списка должников среди УК стало пермское ООО «УК «ЭКВО» (ИНН 5905045582), чья задолженность превышает 1,3 млн руб. На втором месте ООО «УК «Реал» из Перми (ИНН 5908074648) с долгом в 1,1 млн руб. Лысьвенская ООО «УК «Жилкомстройинвест» (ИНН 5918217623) с долгом 800 тыс. руб. расположилась на третьем месте антирейтинга управляющих компаний.

Среди ТСЖ в очередной раз сохраняет «лидерство» по величине задолженности краснокамское ТСЖ «Гознак-1» (ИНН 5916019577) с долгом 5,8 млн руб. Пермские ТСН «Солнечный город» с долгом 3,7 млн руб. и ТСЖ «Геологов, 11/2» (ИНН 5905253889 — 3,6 млн руб.) расположились на втором и третьем местах соответственно.

Общая сумма задолженности УК, представленных в антирейтинге, превышает 15,5 млн руб., ТСЖ — 44,9 млн руб. С полным списком должников можно ознакомиться на сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

«Отсутствие задолженности за потреблённые ресурсы — показатель качества работы организаций, управляющих жилым фондом, и один из основных критериев готовности дома к отопительному сезону, а значит, отсутствия аварий предстоящей зимой. В отношении тех управляющих компаний и товариществ собственников жилья, которые допускают появление задолженности, ведётся планомерная работа по предупреждению о недопустимости таких действий. Если управдомы игнорируют предупреждения, в отношении них следуют исковые заявления, а также обращения в правоохранительные и надзорные органы», — подчёркивает Евсей Петров, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

