В Минздраве Прикамья прокомментировали жалобу на отсутствие горячей воды в роддоме

Константин Долгановский

Пермский Минздрав дал разъяснения по поводу отсутствия горячего водоснабжения в роддоме, где женщины после родов были вынуждены пользоваться водой из кулера.

Поводом для комментария послужила жалоба, появившаяся в социальных сетях 26 августа. В одном из телеграм-каналов было опубликовано анонимное сообщение от роженицы из Городской клинической больницы им. Гринберга. Женщина утверждала, что из-за отсутствия горячей воды в отделении ей и другим пациенткам приходилось набирать воду из кулеров для личной гигиены и для нужд младенцев. Она также отметила отсутствие туалетной бумаги, обратила внимание на отказ в замене грязного постельного белья, и на то, что на весь этаж работает только одна медсестра, которая не справляется с объёмом работы.

После запроса издания perm.aif.ru Министерство здравоохранения Пермского края предоставило свой комментарий по поводу инцидента, объяснив причины произошедшего. Оказалось, что после публикации жалобы в роддом была направлена проверка с участием заместителя министра здравоохранения.

В Минздраве сообщили, что выезд заместителя министра Евгения Камкина в родильное отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга подтвердил факт отсутствия горячей воды в отделении с 17:00 25 августа по 9:00 26 августа, что составляет менее суток. Причиной отключения названа недостаточная внимательность технического персонала при переключении системы водоснабжения с резервного источника на основной. С сотрудниками больницы провели разъяснительную беседу о том, как действовать в подобных ситуациях.

