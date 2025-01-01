Пермский форум развития побил рекорд по количеству участников Он объединил свыше 1500 представителей из более 60 регионов страны Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Александрова, студотряды Прикамья

В Перми состоялось ключевое кросс-отраслевое событие года, задающее направления цифровой трансформации, развития городских пространств, строительного и дорожного комплекса страны. Форум «Города будущего», организованный Минстроем и Минцифры России совместно с Правительством Пермского края, Центром компетенций «Умный город» и АНО «Лаборатория цифровой трансформации», стал центральной федеральной площадкой для диалога между государством, бизнесом, наукой и обществом по вопросам создания умных, комфортных и безопасных городов.

Мероприятие побило рекорд по количеству участников: для обмена опытом и выработки стратегических решений в Пермь прибыли более 1500 представителей из более 60 регионов России, включая руководителей федеральных и региональных органов власти, глав городов, ведущих отраслевых экспертов, девелоперов, IT-разработчиков и футурологов.

В работе Форума приняли участие ключевые министры и руководители федеральных ведомств, что подчеркивает высокий статус мероприятия и его значение для достижения национальных целей. В число участников вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Андрей Никитин, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Олег Скуфинский, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик.

Масштабная деловая программа мероприятия охватила темы от технологий до философии городов. В течение двух дней работали более 20 дискуссионных площадок по семи ключевым трекам: цифровая вертикаль строительного комплекса и ЖКХ; цифровой суверенитет и кибербезопасность; комплексное развитие территорий (КРТ); транспорт и дорожная сеть; комфортная и безопасная среда; креативные индустрии и архитектура; взгляд в будущее.

Центральным итогом форума стало понимание, что технологический прогресс служит, прежде всего, человеку.

«Город будущего — это люди. Всё, что строится и модернизируется, нужно тем, кто живёт в городах», — подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На церемонии закрытия были подведены итоги Рейтинга «IQ городов». Пятерку лидеров среди городов-миллионников возглавили Москва, Санкт-Петербург, Казань, Пермь и Челябинск.

Ирек Файзуллин акцентировал внимание на масштабной работе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а Андрей Никитин отметил, что Пермский край идёт с опережением графика по модернизации дорожной сети.

Также на форуме участники смогли ознакомиться с передовыми российскими разработками на масштабной выставочной экспозиции решений в области умного города, строительства и ЖКХ, размер застройки которой превысил 11 тыс. кв. м.

Форум завершился первым отборочным этапом международного чемпионата «Битва роботов», который прошёл на арене УДС «Молот» и привлёк 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии.

По итогам работы Пермский форум развития «Города будущего» сформировал чёткую дорожную карту, закрепив за собой статус главной ежегодной федеральной площадки для определения векторов развития городов России.

Стратегический партнёр форума — АО «РИР», генеральный партнёр — «ЭР-Телеком Холдинг», официальные партнёры — ГК DIGIS, RVI RUBEZH, «Искра Технологии», Группа "Астра", XOLOGIE, ГК КОРТРОС, «Брусника», «ТД РЕКС», «ВсВ» (ТМ GRAF), «Тринити», партнёры — ЦРТ, Softlogic, ООО «Абонент+», ГК «Железно».

Реклама. АНО "Центр компетенций "Умный город". erid: 5C7FMwReQKpJ3U8hZbXWrsUmcFTJx6drjmn5rCjKsmKXJeMxyGLxco6eVJ45dxse

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.