Жителя Пермского края осудили за отравление трёх человек метанолом Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности Поделиться Твитнуть

В Чердыни вынесен приговор 53-летнему местному жителю за гибель трёх человек по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, в декабре 2024 года мужчина купил на ж/д вокзале в Саратове три пластиковые бутылки по одному литру с жидкостью, содержащей метанол в концентрации 96%. Этот химикат запрещён к свободному обороту.

Следствие установило, что мужчина понимал опасность этой жидкости, но не ограничил к ней доступ.

В итоге метанол выпила его тёща, которая впоследствии скончалась. Также мужчина передал часть жидкости ещё двум жителям Чердыни, которые тоже скончались от отравления.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.