Жителя Пермского края осудили за отравление трёх человек метанолом
Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности
В Чердыни вынесен приговор 53-летнему местному жителю за гибель трёх человек по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Как установил суд, в декабре 2024 года мужчина купил на ж/д вокзале в Саратове три пластиковые бутылки по одному литру с жидкостью, содержащей метанол в концентрации 96%. Этот химикат запрещён к свободному обороту.
Следствие установило, что мужчина понимал опасность этой жидкости, но не ограничил к ней доступ.
В итоге метанол выпила его тёща, которая впоследствии скончалась. Также мужчина передал часть жидкости ещё двум жителям Чердыни, которые тоже скончались от отравления.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два года.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.