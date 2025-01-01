В Пермском крае товары и услуги оказались самыми дорогими среди регионов ПФО За месяц они подорожали на 1,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2025 года Пермский край лидировал по дороговизне товаров и услуг среди регионов Приволжского федерального округа. Стоимость стандартного набора товаров и услуг в Прикамье достигла 25,4 тыс. руб. За один месяц этот показатель увеличился на 1,4%. Об этом сообщает ТК «Рифей» со ссылкой на информацию, предоставленную Росстатом.

Отмечается, что стоимость аналогичного набора в среднем по ПФО оказалась значительно ниже и составила 22,9 тыс. руб. Это на 10,7% меньше, чем зафиксировано в Пермском крае. Наиболее доступные цены на товары и услуги наблюдались в Чувашской Республике, где стоимость набора составила 21,8 тыс. руб.

Для сравнения покупательской способности населения в разных регионах вычисляется цена стандартного набора товаров и услуг, приобретаемых потребителями. Этот показатель демонстрирует актуальный уровень цен на продукты питания, промышленные товары и различного рода услуги. В этот набор включены 83 позиции: 30 наименований продовольственной продукции, 41 единица непродовольственных товаров и 12 категорий услуг. Данные о цене этих наборов рассчитываются на одного человека в месяц.

