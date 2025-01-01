В Перми банк выплатит вдове участника СВО 450 тысяч за психологическое давление У женщины требовали вернуть долги покойного мужа и угрожали ей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми судебные приставы встали на защиту вдовы участника СВО, наказав банк за давление. Банк был оштрафован приставами на 450 тыс. руб. за незаконные действия в отношении семьи погибшего ветерана СВО. Об этом сообщили в пресс-службе приставов Прикамья.

Ранее в отделение службы судебных приставов обратилась женщина. Она жаловалась на психологическое воздействие со стороны банка, который требовал вернуть 200 тыс. руб. долга её умершего мужа. Сотрудник банка представлялся приставом, угрожая взломом и описью имущества, игнорируя гибель заёмщика в зоне СВО.

Проверка подтвердила нарушения со стороны банка, который не учёл закон, предписывающий прекращение кредитных обязательств в случае смерти военнослужащего. Работники банка обманывали вдову, угрожали ей и оказывали психологическое давление. Женщина испытала сильный стресс и страх за детей после звонков.

Приставы признали банк виновным в нарушении закона о защите прав должников (ст. 14.57 КоАП РФ). В итоге банку назначен штраф 450 тыс. руб.

