После звонка лжеинспектора налоговой пермячка лишилась 1,3 млн рублей

В отделение полиции города Чайковского Пермского края обратилась 30-летняя женщина, заявив о совершении в отношении неё мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

По словам потерпевшей, на её телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником налоговой инспекции. Звонивший сообщил о необходимости записаться на приём для подтверждения доходов. Доверчивая женщина продиктовала код из полученного СМС-сообщения, после чего связь прервалась.

Вскоре после этого заявительнице позвонил другой человек, выдававший себя за работника Центробанка. Он предупредил, что в результате предыдущего разговора её личные данные попали к мошенникам, получившим доступ к её банковскому счёту. Лжесотрудник предложил свою помощь и продиктовал алгоритм действий. Женщина, поверив в его благие намерения, следовала всем указаниям. В течение нескольких дней она осуществила около десяти переводов средств, как личных, так и кредитных, на общую сумму более 1,3 млн руб. на счета, указанные лжесотрудником Центробанка.

Позднее, осознав, что её обманули, жительница Чайковского обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По факту мошенничества начато уголовное расследование.

