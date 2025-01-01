Пермская пенсионерка отсудила 400 тысяч за перелом позвонка в общественном транспорте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае пенсионерка получила денежную компенсацию за травму позвоночника, полученную в результате инцидента в общественном транспорте.

Несчастный случай произошел в автобусе из-за того, что водитель не учёл наличие искусственной неровности на дороге и не снизил скорость. Резкое движение автобуса привело к тому, что пассажирка потеряла равновесие и упала, что повлекло за собой её госпитализацию. Медицинское обследование выявило перелом позвонка, и женщина провела в больнице более недели. После выписки ее двигательная активность была ограничена, и ей требовалась помощь близких. Возникшие проблемы со здоровьем, необходимость в реабилитации, обезболивающих и ношении корсета послужили основанием для обращения в суд с иском о возмещении морального вреда к компании-перевозчику.

Рассмотрев детали случившегося и представленные материалы, суд установил, что компания обязана компенсировать пострадавшей 400 тыс. руб. за ущерб, нанесенный по вине её сотрудника, так как является владельцем транспортного средства, представляющего повышенную опасность.

Исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов Пермского района. Организация-должник была уведомлена об открытии исполнительного производства и предупреждена о возможных последствиях неисполнения судебного решения. Во избежание применения штрафных мер и ареста имущества компания перевела необходимую сумму на счет приставов в установленный срок. После перечисления компенсации морального вреда заявительнице исполнительное производство было завершено, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.