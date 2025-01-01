В Пермском крае рассказали о первых итогах подомовых обходов избирателей Жителей информируют о предстоящих выборах губернатора Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

В Пермском крае с 25 августа стартовал проект ИнформУИК по обходу избирателей на дому. По информации пресс-службы крайизбиркома, в реализации проекта задействованы 4700 членов участковых комиссий, выполняющих роль обходчиков.

За первые три дня подомовых обходов внимание к предстоящему голосованию за губернатора было привлечено у десятков тысяч избирателей.

Как отмечают члены избирательных комиссий, непосредственно участвующие в обходах, люди принимают обходчиков благожелательно и охотно вступают в диалог.

В течение следующих двух недель, вплоть до 7 сентября, члены избиркомов продолжат информировать население о предстоящих выборах губернатора. Они будут разъяснять различные способы голосования и отвечать на вопросы, связанные с избирательным процессом.

