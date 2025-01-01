Средний срок потребкредита в Пермском крае превысил 30 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2025 года, согласно сведениям, переданным в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) кредиторами, средний срок потребительских займов в Пермском крае достиг 30,5 мес., что на 13% превышает показатель июня (27 мес.). Срок потребкредита приблизился к прошлогодним значениям.

Среди 30 регионов-лидеров по выдаче потребительских кредитов самые продолжительные средние сроки в июле 2025 года наблюдались в Москве (41,9 мес.), Санкт-Петербурге (39,7 мес.), Московской области (36,3 мес.). Наименьшие значения среднего срока потребительских кредитов в первой тридцатке регионов зафиксированы в Приморском (28,5 мес.) и Хабаровском (28,9 мес.) краях.

Наиболее значительный рост среднего срока потребительских кредитов в регионах РФ в июле 2025 года по сравнению с предшествующим месяцем отмечен в Москве (+41,6%), Санкт-Петербурге (+29,3%) и Московской области (+26%).

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, с сентября по декабрь 2024 года средний срок потребительских кредитов сократился на 12 месяцев. Это было обусловлено уменьшением склонности банков к риску, а также снижением потребительского спроса на кредиты из-за высоких процентных ставок. С 2025 года наблюдается стабилизация, а в июне-июле — восстановление среднего срока потребительского кредита (на 9,5 мес.) почти до уровня середины прошлого года. Это связано с оживлением выдачи потребительских кредитов, вызванным корректировкой процентных ставок банками в сторону снижения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.