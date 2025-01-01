Бывший депутат Госдумы от Пермского края будет развивать в Карелии гостиничный бизнес Дмитрий Сазонов получил 25% долей в уставном капитале ООО «Тохмайоки парк» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Сазонов

Константин Долгановский

В гостиничном бизнесе Карелии появился новый игрок: Дмитрий Сазонов, ранее занимавший пост депутата Госдумы от Пермского края и известный бизнесмен, стал совладельцем компании «Тохмайоки парк». Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», 20 августа Сазонов и Владимир Понявин, возглавляющий «Национальный Дельфийский совет России», получили по 25% долей в уставном капитале ООО «Тохмайоки парк». Оставшиеся 50% принадлежат Николаю Пеннеру, владельцу петербургской компании «Юкон Спб», специализирующейся на консалтинге в сфере бизнеса и управления. Именно Пеннер основал «Тохмайоки парк» в 2023 году, а его сын, Гергард Пеннер, возглавил эту организацию.

Сазонов в интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подчеркнул свой интерес к развитию туристической и рекреационной деятельности. Он отметил, что рассматривает различные перспективные проекты, которые соответствуют его возможностям по развитию. От прямого ответа о своем участии в «Тохмайоки парке» Сазонов воздержался, уточнив, что проект находится на стадии проектирования.

С 2012 по 2016 год Дмитрий Сазонов возглавлял пермское отделение «Опоры России», а с 2014 по 2016-й был председателем комиссии по развитию малого и среднего бизнеса в Общественной палате РФ. Также он занимал должность сопредседателя регионального штаба ОНФ. С 2016 по 2021 год был депутатом Госдумы РФ. В настоящее время является индивидуальным предпринимателем, ведущим деятельность спортивных объектов, и владельцем ООО «Оздоровительный комплекс "Иван-гора», под управлением которого находится горнолыжный курорт в с. Гамово.

ООО «Тохмайоки парк» зарегистрировано в городе Кемь, население которого превышает 10 тыс. жителей. Этот город расположен на побережье Белого моря, у места, где в него впадает река Кемь. Река Тохмайоки, упомянутая в названии компании, течёт по территории России и пересекает, в частности, горный парк «Рускеала». Этот популярный туристический объект находится в Сортавальском районе, на месте ныне заброшенного мраморного карьера. На территории парка обустроены туристические маршруты, работают кафе, созданы зоны отдыха, а также действует историко-культурный центр.

