В Перми объявлена полная программа Международного фестиваля импакт-кино «Лампа» Открыта продажа билетов и регистрация на деловую программу

Организаторы объявили полную программу XII Международного фестиваля импакт-кино «Лампа» и открыли продажу билетов на конкурсные показы, а также регистрацию на деловые мероприятия (возрастные ограничения от 6+ до 16+ в зависимости от площадок). Фестиваль пройдёт с 12 по 14 сентября в пермском кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMALL Эспланада».

Гостей и участников ожидает более 60 короткометражных работ для зрителей всех возрастов. В этом году свои фильмы представят режиссеры из восьми стран, включая Великобританию, Индию, Турцию и др. Традиционные темы кинолент — «вдохновляющие истории», «разговоры о любви», «манифесты мечты», «дорога к дому» и пр.

В 2025 году, когда Пермь носит статус Молодежной столицы России, акцент «Лампы» сделан на юношеском и молодежном кино.

Открытие фестиваля ознаменуется премьерой фильма «Классная» (о подростках и их учительнице), представленного белорусским режиссером Кириллом Халецким. Вне конкурса будет показан полнометражный фильм Ивана Соснина «Легенды наших предков». Зрителей ждет и специальный показ — завершающая часть трилогии о пермском герое-школьнике, фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй», спродюсированный Антоном Богдановым.

Кинопрограмма «Лампы» также включает импакт-сериалы (внеконкурсный показ «Между нами химия» с Сашей Бортич) и полнометражные фильмы (спецпоказ «Мужу привет» с Юлией Пересильд, фестивальные показы «Тут все свои» с Борисом Щербаковым и «Точка опоры» с Евгенией Симоновой).

Впервые на большом экране будут представлены супер-короткие VK клипы (до 90 секунд), которые также можно будет увидеть на специальной странице фестиваля ВКонтакте.

Для юных зрителей разработан «Детский-молодежный трек» с показами в «Особом фокусе», дискуссиями и паблик-токами.

Организаторы обещают, что церемония открытия и награждения победителей «Лампы» соберёт в Перми известных персон. Список жюри, амбассадоров и звёздных гостей будет объявлен 4 сентября на пресс-завтраке в кафе «Пэпэ».

Купить билеты и подробнее ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте «Лампы».

