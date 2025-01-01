Литр бензина в Пермском крае за неделю подорожал на 11 копеек Дизельное топливо подешевело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 19 по 25 августа, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 11 коп., достигнув 61,33 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подрожал на 5 коп., до 58,28 руб. за литр, АИ-95 — на 16 коп., до 63,42 руб. Цена АИ-98 осталась на том же уровне, что и неделю назад, — 86,1 руб. Дизельное топливо в Прикамье подешевело на 3 коп., теперь его литр стоит 71,89 руб.

Отметим, по цене бензина Пермский край опустился на второе место в ПФО после Нижегородской области, где литр на прошлой неделе стоил в среднем 61,45 руб. По цене дизельного топлива Прикамье удерживает первенство в округе.

С 19 по 25 августа 2025 года цены на автомобильный бензин изменились в 76 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего топливо подорожало в Республике Дагестан (+8,5%) и Чеченской Республике (+5,7%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.