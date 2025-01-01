В Прикамье срывающий сроки строительства соцобъектов подрядчик получил предостережение Поделиться Твитнуть

Прокурор Верещагинского округа Прикамья Сергей Байбаков вместе с главой местной администрации провёл инспекцию строительства учреждения для детей-сирот, а также оценил ход работ по созданию сквера, детских и спортивных площадок и других объектов социальной направленности.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в рамках инспекции был заслушан отчёт подрядчика о выполненных работах, состоялось совещание, где обсуждались вопросы соблюдения сроков строительства.

По итогам инспекции руководителю организации-подрядчика было вынесено официальное предостережение о недопустимости задержек в выполнении запланированных работ.

Прокуратура района продолжит контролировать ход и результаты строительства важных социальных и инфраструктурных объектов.

