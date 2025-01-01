Прокуратура выявила нарушения на детских площадках в Перми Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Прокуратура Пермского края, рассмотрев жалобу жителя Перми, инициировала проверку соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности объектов спортивной и игровой инфраструктуры на площадках, находящихся в одном из городских скверов.

Выяснилось, что они не отвечают требованиям, установленным действующим законодательством. В частности, на некоторых элементах оборудования обнаружены острые края, на игровых конструкциях отсутствуют крепежные элементы, не были размещены информационные стенды с правилами пользования и возрастными ограничениями и т.д.

По итогам проверки прокуратура края направила представление в адрес руководителя департамента дорог и благоустройства администрации Перми.

Представление было рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены. Площадки приведены в соответствие с нормативными требованиями.

