На Пермском НПЗ начали строить комплекс каталитического крекинга Его введут в эксплуатацию в 2027 году

фото: ЛУКОЙЛ

На Пермском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компания ЛУКОЙЛ приступила к строительно-монтажным работам по созданию комплекса каталитического крекинга, сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа.

Данный комплекс будет включать в себя установки, предназначенные для каталитического крекинга, производства метил-третичного бутилового эфира (МТБЭ) и сернокислотного алкилирования. Помимо этого, проект подразумевает возведение новых и обновление действующих объектов общезаводской инфраструктуры.

Осуществление данного проекта даст возможность нарастить объёмы производства высокооктановых бензинов для автомобилей, а также наладить выпуск пропилена, обладающего полимеризационной чистотой.

Предполагается, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2027 году, и его запуск обеспечит создание 130 новых рабочих позиций.

