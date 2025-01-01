В МЧС предупредили о туманах и грозах в Прикамье 28 августа Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

Согласно информации Пермского ЦГМС, 28 августа в некоторых частях Прикамья ночью вероятен туман, а днём — гроза. В связи с надвигающимися неблагоприятными погодными явлениями в МЧС не исключили обрывы электропроводов, инциденты в системах жилищно-коммунального хозяйства, пробки на дорогах и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

В грозу жителей призвали не приближаться к линиям электропередачи, а при авариях в электросетях отключать все электроприборы и соблюдать правила противопожарной безопасности.

Водителям следует следить за скоростным режимом и держать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, учитывать состояние дорожного покрытия при движении.

Во время грозы не рекомендуется гулять и ездить, нужно найти укрытие в помещении, выключить электроприборы и закрыть окна.

Телефоны экстренных служб: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, звонок бесплатный.

«Горячая линия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.