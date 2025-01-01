Начал работу Форум, приуроченный к 85-летию системы СПО России Он будет проходить до 29 августа Поделиться Твитнуть

фото организаторов Форума

В Калуге начал работу Форум СПО, приуроченный к 85-летию системы среднего профессионального образования России. Он проходит в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Магистральная тема форума — «СПО — локомотив экономики страны».

На пленарном заседании Форума глава Минпросвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что среднее профобразование становится всё более востребованным.

«Предложение открыть в Калуге первый технопарк для подготовки мастеров производства со всей России было поддержано президентом нашей страны. Технопарк успешно создан, и сегодня мы открываем здесь финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Чемпионатное движение является частью проекта «Профессионалитет». Его цель — соединить образовательную систему с потребностями отраслей экономики. Молодые люди видят всё больше возможностей в системе среднего профессионального образования. В этом году поставлен рекорд: абитуриенты подали 3,3 млн заявлений в организации СПО — на 890 тыс. больше, чем в прошлом году», — отметил министр Кравцов.

В пленарном заседании также приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель партнерского совета при Министерстве просвещения РФ, председатель Комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации Андрей Комаров, директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова, заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский.

Форум СПО будет проходить до 29 августа по нескольким трекам: «Лидерство в образовании», «Путь к технологическому суверенитету», «Платформа решений: содержание и качество», «Навигация: опыт, мастерство, талант», «Трансфер знаний», «Молодежный экспресс».

