В Перми открыли тоннель на Вишерской Объект строили с 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал старт движению автомобилей через тоннель на ул. Вишерской. Сегодня объект открыли после масштабной реконструкции. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

По словам губернатора, новый тоннель поможет разгрузить один из важных транспортных узлов краевой столицы.

Как пояснили в пресс-службе краевого минтранса, тоннель строили по технологии микротоннелирования, которая позволяет возводить такие сооружения без закрытия движения по железнодорожной ветке. Тоннель пересекает Транссибирскую магистраль, а поезда на этому участке курсируют каждые шесть минут.

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Тоннель по ул. Вишерской стал самым длинным в России, построенным по этой технологии. Его длина — 87 м (с открылками — 106 м), высота — 5,25 м.

Во время ремонта были перестроены сети (газ, электричество и теплотрасса), укреплены грунты, возведён сам тоннель, благоустроена территория и сделаны тротуары, а также установлена насосная станция для функционирования ливневой канализации.

Как ранее писал «Новый компаньон», необходимость строительства четырёхполосного тоннеля назрела из-за серьёзной нагрузки на действующий тоннель в створе ул. Дзержинского, движение по которому осуществляется реверсивно, а также в связи со строительством ул. Строителей.

Возведение объекта началось в 2023 году.

После сдачи объекта жители города получат два новых тоннеля, позволяющих проезжать с ул. Строителей на ул. Дзержинского напрямую, что особенно важно с учётом комплексного развития территорий и строительства многофункциональной спортивной арены в этом районе города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.