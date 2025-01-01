«Единая Россия» Прикамья провела экологическую акцию «Аллея дружбы» в Северодонецке Высадка 30 саженцев яблонь состоялась в рамках проектов партии «Единая Россия» «Чистая страна» и «Зелёная экономика» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В акции приняли участие активисты «Молодой Гвардии», сотрудники администрации, представители местного отделения «Единой России», депутаты Совета городского округа Северодонецка. К экологическому мероприятию присоединилась делегация из Прикамья во главе с руководителем исполкома партии Станиславом Швецовым.

В процесс высадки новых зелёных насаждений включились координатор партпроекта «Чистая страна», председатель общественного совета партпроекта «Зелёная экономика» Вячеслав Марков, член местного политсовета Ленинского района, Директор филиала в Пермском районе АО «Газпром газораспределение Пермь» Иван Денисов, педагоги проекта «Северодонецк. Пермский период» с руководителем Снежаной Григорьевой.

«Высадка яблонь — это символ дружбы и сотрудничества между Прикамьем и Северодонецком, — подчеркнул Станислав Швецов. — Мы рады внести свой вклад в озеленение города, улучшение экологии и создание комфортной среды для жителей. Такие совместные проекты укрепляют межрегиональные связи и поддерживают чувство единства».

Вячеслав Марков отметил, что проекты «Чистая страна» и «Зеленая экономика» — это не только про экологию, но и про формирование новой повестки развития территорий, воспитание эко-патриотизма у молодого поколения».

Отметим, что отправка саженцев состоялась с площадки I Форума муниципальных депутатов и II этапа Конференции реготделения партии «Единая Россия» Пермского края. Важно подчеркнуть, что забота об окружающей среде — один из приоритетов Народной программы «Единой России».

