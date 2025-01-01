В почтовое обращение вышла марка «Пермь — город трудовой доблести» Её тираж составил 16 тысяч экземпляров Поделиться Твитнуть

Почта России представила новую марку, посвященную подвигу в военные годы тружеников Перми, удостоенной звания «Город трудовой доблести». Эта художественная миниатюра вошла в серию «История». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Почты России».

Торжественное гашение прошло 27 августа в Штабе общественной поддержки Пермского края. «Почта России» специально выпустила конверт с памятным изображением и штемпель, который использовался только один день.

В конце августа в обращение поступило шесть марок, посвященных городам, прославившимся трудовым героизмом. Помимо Перми, свои почтовые миниатюры получили Тюмень, Казань, Магнитогорск, Томск и Пенза.

На пермской марке изображён монумент «Героям фронта и тыла», символизирующий вклад жителей города в победу. Композиция объединяет воина с мечом, рабочего, выковавшего щит, и Родину-мать. Воин смотрит на запад, откуда пришел враг, а рабочий — на восток, где находились тыловые предприятия. Родина-мать — это собирательный образ жены, матери, сестры и невесты.

Тираж марки составил 16 тыс. экземпляров, а номинальная стоимость — 60 руб. Марка была выпущена акционерным обществом «Марка», дочерней компанией «Почты России».

По словам начальника Управления федеральной почтовой службы Пермского края Натальи Дорониной, «Почта России» уделяет большое внимание увековечению памяти о подвигах героев войны и тружеников тыла, выпуская почтовую продукцию в их честь. Особенно символично, что марка, посвященная пермским труженикам, вышла в год 80-летия Победы. В годы войны около 100 тыс. пермяков трудились в тылу, а все предприятия города были переориентированы на нужды фронта.

Марку «Пермь — город трудовой доблести» можно приобрести в главном почтовом отделении города. Там же можно было поставить оттиск специального штемпеля, ведь конверты и марки со специальными отметками ценятся коллекционерами.

