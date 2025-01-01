В Прикамье осудят предпринимателя за продажу носков с Чебурашкой Иск на коммерсанта подал «Союзмультфильм» Поделиться Твитнуть

изображение: ChatGPT

В Краснокамский городской суд Пермского края направлено исковое требование о возмещении убытков, возникших в результате нарушения авторских прав.

Как сообщили в пресс-службе суда, инициатором разбирательства является АО «Союзмультфильм», а в роли ответчика выступает местный коммерсант. В магазине одежды, расположенном в одном из торговых центров города, были обнаружены в продаже носки, украшенные изображением Чебурашки. Поскольку права на использование образа анимационного героя охраняются законом, истец заявил о намерении получить от владельца магазина компенсацию в 100 тыс. руб.

Начало судебного процесса по данному делу запланировано в скором времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.