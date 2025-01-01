Жительницы Перми меньше других россиянок тратятся на ювелирные украшения На их покупку пермячки расходуют менее 7% зарплаты Поделиться Твитнуть

Ювелирный бренд SOKOLOV совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование, в котором сопоставили средние зарплаты с расходами россиянок на ювелирные изделия в различных регионах.

Результаты показали, что наибольшую часть своих доходов на украшения тратят жительницы Калининграда (16,6% от своей зарплаты). За ними следуют женщины из Саратова (14,5%) и Волгограда (13,5%). В первую пятерку также вошли Краснодар (12,1%) и Казань (11,9%).

Меньше всего тратят на ювелирные украшения женщины в Перми — в среднем лишь 6,4% от зарплаты. В конце списка также оказались Уфа (7,3%), Тюмень (7,6%), Челябинск (8,1%) и Самара (8,4%).

В среднем по России доля таких расходов составляет 11,1%.

Кроме того, аналитики Sokolov сопоставили зарплаты представителей разных профессий с затратами на женские украшения. Выяснилось, что наибольшую часть своего дохода на эти цели тратят промоутеры (30,2%), дворники (21,1%) и уборщицы (19,5%). В первую пятерку также вошли курьеры (17,3%) и официанты (16,1%).

Аналитический центр SOKOLOV отмечает рост активности женщин в покупке ювелирных изделий в розничных магазинах: в первом полугодии 2025 года продажи в России увеличились на 7%, а средний чек вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наиболее популярны среди покупательниц серьги, на которые приходится 31% от всех продаж. Далее следуют кольца (28%) и цепи (14%). Самыми востребованными вставками в украшениях стали бриллианты, фианиты и другие драгоценные камни.

