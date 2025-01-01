Руководители пермских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» провели личный приём граждан Поделиться Твитнуть

Главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрев и директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Нэля Шукурова провели личный приём граждан в Перми по вопросам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В летний период наибольшее количество обращений клиентов связано с подготовкой теплосетевого комплекса и жилых домов к предстоящему отопительному сезону. В частности, руководитель одного ТСЖ обратилась с запросом о помощи в восстановлении изоляции трубопроводов, проходящих в подвале жилого дома, обслуживаемого этим ТСЖ.

Данное ТСЖ является добросовестным плательщиком за услуги отопления и горячего водоснабжения, всегда своевременно выполняет подготовку внутридомового оборудования к осенне-зимнему периоду, находится в конструктивном диалоге с ресурсоснабжающими организациями.

В ходе личного приёма руководитель ТСЖ высоко оценила отзывчивость персонала и работу компании по теплоснабжению жилого фонда. Она передала представителям «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» благодарственное письмо.

Личный приём граждан руководителями пермских филиалов ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводится ежемесячно. Полная информация о правилах приёма размещена на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

