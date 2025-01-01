Губернатор Пермского края проведёт прямую линию Дмитрий Махонин ответит на вопросы 3 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в следующую среду, 3 сентября, проведёт прямую линию. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале и попросил жителей заранее задавать вопросы.

Их можно передать, используя чат-бот в Telegram или позвонив по тел. +7 (800) 301-42-59.

Также вопросы можно задавать во время прямого эфира в социальных сетях.

Трансляция будет проходить на телеканале «Россия 24» и личной странице Дмитрия Махонина ВКонтакте. Начало запланировано на 19:30.

