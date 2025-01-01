На строительстве корпуса лицея №3 в Перми начат монтаж колонн второго яруса Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми на строительстве нового здания лицея №3, как сообщает Управление капитального строительства, начался процесс установки колонн второго этажа. Возведение учебного заведения осуществляется из средств регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

На текущий момент на объекте, расположенном на ул. Свиязева, уже завершены работы по созданию каркаса здания и обустройству кровли административно-бытового блока. Кроме того, завершена забивка свай под основное здание школы, произведён монтаж колонн первого этажа и установлены цокольные панели. В настоящее время подрядная организация занимается монтажом плит перекрытий, кладкой кирпичных стен и возведением перегородок на первом этаже, а также приступила к установке колонн второго яруса. Ведутся работы по гидроизоляции и утеплению подвальных помещений, устройству полов в подвале, прокладке канала теплотрассы и монтажу системы отопления.

Завершение строительства школы запланировано на конец 2026 года. Проектом предусмотрено 4-этажное здание, рассчитанное на 1050 ученических мест. Помимо стандартных учебных классов и мастерских, в школе будут расположены: актовый зал, библиотека, коворкинг-зона, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, медицинский пункт с процедурным кабинетом, а также столовая с обеденным залом на 525 мест. Все этажи будут доступны для людей с ОВЗ. На территории лицея будет оборудована спортивная площадка с беговой и велосипедной дорожками, площадка для подвижных игр и общешкольных мероприятий, а также зона для тихого отдыха. Вместе с существующей спортивной зоной лицея они образуют единый спортивный комплекс для занятий учащихся.

